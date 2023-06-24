В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio Borsari

Отмена будет действовать до особого распоряжения.

В Москве отменили все футбольные матчи в связи с введением режима КТО. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской федерации футбола.

«Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято в рамках распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина об отмене массовых мероприятий.

В Москве и Московской области 24 июня ввели режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных террористических актов.

До этого президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Он прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю.