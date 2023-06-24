ВКС РФ нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российским летчикам также удалось поразить авиационную технику ВСУ на двух аэродромах.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что авиация ВСУ была поражена на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области и «Днепр».

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им военную поддержку в связи с тем, что Киев усилил массированные обстрелы жилых районов республик. Киевский режим проигнорировал попытки урегулировать конфликт миром, и Россия начала спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли групповой удар по местам хранения вооружения ВСУ.