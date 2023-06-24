Названа неожиданная причина, почему Зеленский «тронулся умом»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Быт президента Украины в чем-то напоминает последние месяцы жизни Гитлера, считает обозреватель Игорь Левитас.

Президент Украины Владимир Зеленский тронулся умом из-за раздельной жизни с женой Еленой. Таким мнением поделился обозреватель EADaily Игорь Левитас.

На днях первая леди Украины рассказала в интервью газете Jerusalem Post, что ежедневно ходит в президентский офис на работу, однако с мужем живет порознь в целях безопасности. Сам Зеленский ночует в офисе.

«Давайте называть вещи своими именами — не в офисе, а в бункере. Как руководитель „Хезболлы“ Насралла, как Гитлер в последние месяцы перед смертью. Кстати, то, что они живут раздельно, многое объясняет в поведении Зеленского. Мужик столько времени без секса — естественно, он тронулся умом», — прокомментировал Игорь Левитас.

Елена Зеленская не в первый раз признается, что ночует отдельно от мужа. Об этом же сообщалось в ноябре прошлого года, когда президент Украины с женой дали интервью американскому телеканалу CNN.

Как сообщал 5-tv.ru, тогда Зеленский обидел жену дважды за полминуты. Сразу же пошли разговоры о разладе между ними. В прежние годы Елена много лет терпела слухи об изменах супруга.