В Воронеже тушат горящий на нефтебазе резервуар с топливом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Ситуацию прокомментировал губернатор региона.

Спасатели тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже. Об этом в своем Telegram канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что к ликвидации возгорания, произошедшего по улице Дмитрова, привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.

«Жертв, по первым данным, нет», — добавил Гусев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции вспыхнул мощный пожар на заводе по переработке мусора. Сообщалось как минимум о трех пострадавших.