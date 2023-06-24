Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф, RIA_Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Действия Евгения Пригожина полностью играет на руку Киевскому режиму, который уже начинает оказывает ему осторожную поддержку.

Предательство государства, его интересов и народа недопустимо, а все личные обиды необходимо отложить до окончания специальной военной операции (СВО). Эту позицию в обращении президента России Владимира Путина назвал самой важной политолог Александр Асафов в разговоре с 5-tv.ru.

«Существует у нас традиция трактовать слова президента в поисках какого-то двойного тройного смысла, каких-то значений между строк. Но мне кажется, президент достаточно четко и ясно сказал, что основные выгодоприобретатели в нынешней ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа, находятся на западе и в Киеве. Да и поэтому однозначно президент призывает всех сплотиться для предотвращения внутренних и внешних угроз», — подчеркнул Асафов.

Так же политолог отметил, что все наши слабости будут использованы для действий врага с целью разрушения России и ее государственности, поэтому сплоченность нации вокруг верховного главнокомандующего сейчас первостепенно.

«Напомню, что на официальном уровне Киевский режим не предлагает нам лучшей жизни, не заботится о нашей безопасности, здоровье, богатстве и так далее. Он прямо призывает уничтожать нас как можно больше. Поэтому то, что Киевский режим солидарен да и высказывает пока осторожную поддержку попытке мятежа наглядно показывает, куда это все может привести, поэтому нужно поддержать президента, необходимо поддержать армию, сохранять спокойствие. Вот и собственно в этом смысле не заниматься, в том числе и паникой», — добавил эксперт.

Асафов отметил, что в обращении российского лидера четко сказано — все необходимые распоряжения и приказы для урегулирования ситуации в старен отданы и те, кто виновен, ответят перед законом и народом.

Обращение президента России Владимира Путина

По последним данным, в ряде регионов России введено особое положение. В частности, в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры были приняты на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина накануне 23 июня, где он обвинил руководство Минобороны РФ в нанесении удара по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку военного мятежа. Факт нанесения ударов по «вагнеровцам» в российском оборонном ведомстве опровергли и назвали происходящее провокацией.

Позднее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Бойцов ЧВК «Вагнер» призвали не присоединяться к преступным приказам Евгения Пригожина и поспособствовать его задержанию. К утру 24 июня с таким же призывом выступили и в Минобороны, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Несколько часов назад с официальным видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал действия Пригожина и подконтрольного ему ЧВК «Вагнер» отступничеством и предательством. Глава государства подчеркнул, что «это удар в спину нашей старне и нашему народу».