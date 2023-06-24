«Бунт будет подавлен»: Турчак о ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

Зампред Совфеда Турчак о ситуации в России: этот бунт будет подавлен

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент РФ Владимир Путин уже дал жесткую и однозначную оценку происходящему.

Вооруженный мятеж со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина — удар в спину русскому народу и измена Родине, заявил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону — судьба русского мира, лучшего „подарка“ врагу невозможно придумать», — подчеркнул Турчак.

Он заверил, что народ России не допустит ошибок прошлого.

«Этот бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа», — заключил Турчак.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься тех, кто взял в руки оружие и готов направить его против своих собратьев.