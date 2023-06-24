Власти Ростовской области сообщили о достаточном запасе топлива в регионе

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Областное министерство промышленности и энергетики следит за ситуацией.

Губернатор Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что все нефтебазы региона имеют достаточный запас топлива. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По его словам, ростовские АЗС продолжают функционировать в штатном режиме. Сорокин отметил, что перебоев с поставками энергоносителя не ожидается, они продолжат осуществляться в соответствии с планом.

«Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива», — прокомментировал он.

Губернатор региона в заключение добавил, что контроль за ситуацией взят соответствующими ведомствами. Министерство энергетики и промышленности Ростовской области следит за данным вопросом.

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