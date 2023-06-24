В Совете Федерации выразили полную поддержку президенту РФ

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала многонациональное и многоконфессиональное население России к единству.

Совет Федерации полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

«В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка Президента — гаранта Конституции», — написано в публикации.

Матвиенко подчеркнула важность понимания того, что в сложившейся ситуации нужна ответственная позиция всего общества. По ее словам, не только государство, но и население страны, всех регионов, должно ясно сознать насколько важно сплотиться.

Матвиенко добавила, что сила Россия заключается в единстве ее многонациональных и многоконфессиональных жителей. Она подчеркнула, что твердая гражданская позиция является основой населения страны, которая не терпит провокаторов и предателей.

В заключение председатель Совета Федерации отметила, что Путин своей всеобъемлющей утренней речи дал ответы на все вопросы. Она обратила внимание на откровенность и убедительность слов главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин в ходе обращения назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы.