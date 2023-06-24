Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Огромное давление смяло глубоководный аппарат за считанные миллисекунды, в результате чего его корпус нагрелся до температуры поверхности Солнца, считают аниматоры.

Пользователи TikTok активно распространяют два ужасающих видеоролика, на которых смоделирована гибель батискафа «Титан» и находившихся в нем людей. Внимание на это обратил портал New York Post, отметив, что в реальности все могло выглядеть иначе.

Неизвестные аниматоры независимо друг от друга сошлись во мнении, что катастрофа произошла очень быстро — за считанные миллисекунды. Поэтому в обеих реконструкциях подводные аппараты успевают расплющиться, взорваться и разлететься на части за одно мгновение.

«Из-за перепада давления воздух в подводной лодке немедленно бы нагрелся примерно до температуры поверхности Солнца, ведь стена из металла и морской воды ударила один конец лодки о другой примерно за 30 миллисекунд», — подписал первый ролик аниматор из TikTok.

На втором видео виден не батискаф, а подводная лодка. Она кренится к морскому дну, как вдруг начинает быстро сминаться и потом взрывается.

«Это мгновенная смерть для всех, кто был на борту», — написал автор ролика.

TikTok / starfieldstudio / sincerelybootz; 5-tv.ru

Ранее Береговая охрана США сообщила, что находившиеся в батискафе «Титан» пять человек погибли в результате направленного внутрь взрыва. Вероятно, при проектировании или сборке глубоководного аппарата была допущена ошибка, которая не позволила ему выдержать давления воды.

Целью людей на батискафе «Титан» была экспедиция к обломкам «Титаника», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине примерно в четыре километра. Глубоководный аппарат перестал выходить на связь с исследовательским кораблем меньше чем через два часа после погружения. «Титан» искали с 18 июня, но пока обнаружить удалось лишь обломки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало с телами людей во взорвавшемся батискафе «Титан».