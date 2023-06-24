Мария Захарова призвала россиян объединяться: «Враг только и ждет нашей междоусобицы»

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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что у России есть только один главнокомандующий.

У России есть только один главнокомандующий — президент РФ Владимир Путин, вокруг которого сейчас нужно объединиться. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом», — написала дипломат.

По ее словам, отказ объединиться сейчас, как и борьба каждого за свое видение, приведет к тому, что «ничего уже не будет важно».

«Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами все то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь», — призвала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что каждый должен продолжать делать свою работу и не поддаваться искушениям, иначе все рассыплется. Сейчас в защите нуждаются не личные интересы, а интересы всей страны.

«Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с президентом! Да хранит нас бог!» — подытожила дипломат.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

После этого президент РФ Владимир Путин обратился к нации, назвав происходящее изменой России и сообщив о непременном и жестком наказании за предательство.