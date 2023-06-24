«Удар в спину»: Путин о действиях ЧВК «Вагнер»
Путин назвал ударом в спину мятеж со стороны ЧВК «Вагнер»
Фото: Романенко Эрик / ТАСС
В отношении Евгения Пригожина между тем возбуждено уголовное дело.
Отступничеством от народа и боевых товарищей назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны.
«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — подчеркнул российский лидер.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Северной Осетии, несущих службу в рядах ЧВК «Вагнер», призвали не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина.