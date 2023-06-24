«Удар в спину»: Путин о действиях ЧВК «Вагнер»

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В отношении Евгения Пригожина между тем возбуждено уголовное дело.

Отступничеством от народа и боевых товарищей назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — подчеркнул российский лидер.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Северной Осетии, несущих службу в рядах ЧВК «Вагнер», призвали не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина.