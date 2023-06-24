Директор Музея Победы призвал россиян сплотиться и не поддаваться на провокации

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что власти страны подавят военный мятеж.

Сейчас россиянам как никогда важно сплотиться и не поддаваться ни на какие провокации. С таким призывом выступил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

«Думаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и не поддаваться ни на какие провокации. Уникальное свойство нашего народа — мудрость и искренняя любовь к Родине. В самые тяжелые времена: в Смуту, во время наполеоновского нашествия, в годы революционных потрясений и в Великую Отечественную, интересы страны были превыше личных амбиций или обид», — отметил Александр Школьник.

Он выразил уверенность, что вера россиян в президента Владимира Путина и понимание важности единения помогут не допустить внутренних распрей. Раздор сейчас выгоден только противникам России, которые хотят раскола страны.

«Мы должны показать всему миру, что наша армия, флот и российский народ вместе готовы противостоять как внешнему врагу, так и всем внутренним. Уверен в здравом смысле наших военнослужащих, и в желании всех граждан сохранить Россию», — заявил директор Музея Победы.

В заключение он добавил, что в истории России было множество примеров раскольничества, отступничества и даже измен. Однако примеров героизма, мужества, доблести, подвигов и побед в ней разы больше.

«Еще раз подчеркну, мы всегда побеждали благодаря твердой уверенности, что наше дело правое. И сейчас, считаю, самое главное для нас — не изменять себе и своей истории», — резюмировал Александр Школьник.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы.