Власти Липецкой области отменили все массовые мероприятия

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Утром 24 июня аналогичные меры были приняты в Ростове-на-Дону, Москве и Воронежской области.

Правительство Липецкой области отменило все массовые мероприятия в регионе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», — говорится в публикации.

Аналогичные решения утром 24 июня также приняли губернаторы Ростовской и Воронежской областей. Однако в случае с Ростовской областью речь пока идет не обо всем регионе, а только о Ростове-на-Дону. Массовые мероприятия также отменили в Москве.

Причиной введения особых мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В его отношении возбудили уголовное дело, бизнесмену грозит от 12 до 20 лет. В Минобороны призвали бойцов ЧВК не участвовать в вооруженном мятеже и начать сотрудничать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции.