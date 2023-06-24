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Бойцов призвали проявить благоразумие и оперативно выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительными органами.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В заявлении было отмечено, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в заявлении.

В Минобороны призвали бойцов ЧВК проявить благоразумие и оперативно выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов. Там отметили, что всем вагнеровцам гарантирована безопасность.

Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время

Деятельность «Вагнер центра» в Санкт-Петербурге связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Минувшим вечером он обвинил Минобороны РФ в нападении на подразделение его частной военной компании «Вагнер». В ФСБ это заявление назвали ложным и возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В ведомстве призвали не выполнять преступные приказы главы «Вагнера», а также поспособствовать его задержанию. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В Москве и Московской области усилили меры безопасности. Особые меры также приняты в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях.