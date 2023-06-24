Силовики замечены у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

По предварительным данным, в бизнес-центре идут обыски.

У здания «Вагнер центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге заметили силовиков. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что у входа в бизнес-центр стоят несколько автобусов и людей в форме Росгвардии. Въезд на парковку перекрыт.

По предварительной информации, внутри идут обыски.

Деятельность «Вагнер центра» в Санкт-Петербурге связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Минувшим вечером он обвинил Минобороны РФ в нападении на подразделение его частной военной компании «Вагнер». В ФСБ это заявление назвали ложным и возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В ведомстве призвали не выполнять преступные приказы главы «Вагнера», а также поспособствовать его задержанию. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В Москве и Московской области усилили меры безопасности. Особые меры также приняты в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не выходить из дома.