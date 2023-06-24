Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей не выходить из дома

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Глава региона подчеркнул, что в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» необходимо всеми силами сохранять спокойствие и порядок.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать свои дома в связи с напряженной ситуацией вокруг частной военной компании (ЧВК) Евгения Пригожина «Вагнер». Заявление глава региона опубликовал в своем Telegram-канале. Он обратился к согражданам с просьбой сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что правоохранители делают все возможное для защиты населения.

«Уважаемые земляки! Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка», — написал Голубев.

Незадолго до обращения губернатора источник «Известий» сообщал об усилении мер безопасности и стягивании силовиков в район штаба Южного военного округа (ЮВО) и Ростова-на-Дону и полном перекрытии трассы М-4 «Дон» в направлении Аксая. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве. Ключевые объекты столицы взяты под охрану.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), воспользовавшись напряженностью, начали подготовку к наступлению на артемовском направлении.