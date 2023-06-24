В Москве усилили меры безопасности

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Ключевые объекты столицы России взяты под охрану.

Усиленная охрана организована властями на ключевых объектах Москвы — органах государственной власти и пунктах транспортной инфраструктуры. По данным источника «Известий», в российской столице целенаправленно усиливаются меры безопасности. Согласно данным информаторов издания, аналогичные мероприятия прошли в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) и в Ростове-на-Дону.

Минобороны РФ накануне сообщало о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на артемовском участке фронта. Бойцы Южной группировки войск сдерживают националистов, нанося артиллерийские и авиаудары. Кроме того, накануне появилась информация, что были подняты по тревоге и прибыли в подразделения офицеры Росгвардии и сотрудники полиции.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Пригожин распространил в сети видеозапись, на которой обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по его подразделениям. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что все заявления не соответствуют действительности и являются чистой провокацией. В ведомстве военнослужащих призвали не выполнять преступные приказы главы «Вагнера», а также принять меры к его задержанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев призвал бойцов ЧВК не разжигать гражданскую войну.