Генерал армии РФ Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; Минобороны РФ

Заместитель командующего Объединенной группировкой войск записал публичное видеообращение.

Российская армия и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прошли один путь на полях спецоперации по защите Донбасса — с такими словами заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикина обратился к командованию и к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер».

Он заявил, что по распоряжению Минобороны РФ прибыл с передовой в связи с экстренной ситуацией. Подчеркнул, что военнослужащие прямо сейчас проливают кровь, гибнут, но не бросают позиций.

«Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — сказал генерал.

Суровикин также сказал, что пока не поздно подчиниться приказу главнокомандующего — всенародно избранного президента РФ Владимира Путина, остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Отметил, что только мирным путем под руководством главы государства можно решить все проблемы.

Накануне ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер». Генпрокуратура подтвердила законность решения ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались ситуацией и начали готовить наступление на артемовском направлении.