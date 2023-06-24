Генерал-лейтенант Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не начинать гражданскую войну

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Первый замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ записал видеообращение к бойцам и командирам организации Евгения Пригожина.

С призывом остановиться и не разжигать гражданскую войну к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» обратился первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он заявил, что произошедшая провокация — вопиющий факт, который нельзя назвать иначе, как помешательством.

«Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, когда идут боеприпасы оружия со всего мира. Подобные вещи, которые вы сейчас под чьей-то провокационной идеей начали осуществлять, приведут к огромным потерям», — сказал офицер.

Алексеев подчеркнул, что только глава государства Владимир Путин владеет полномочиями назначать высший руководящий состав Вооруженных сил (ВС) РФ. Он попросил представителей ЧВК не покушаться на его власть. А также добавил, что большего удара по имиджу страны и ее армии придумать невозможно. Только враги России могли задумать подобную провокацию.

«Никакого применения оружия Вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь», — заключил он.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявил, что Минобороны РФ нанесло ракетно-бомбовые удары по тыловым частям его подразделений. Он распространил в сети видеозапись, якобы подтверждающее эти слова. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России призывает военнослужащих не выполнять преступные приказы Пригожина, а также принять меры к его задержанию. Все его утверждения ложны.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер». Генпрокуратура подтвердила законность решения ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Киевский режим воспользовался ситуацией вокруг основателя ЧВК «Вагнер».