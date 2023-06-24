В Минобороны РФ заявили о подготовке наступления ВСУ на артемовском направлении
Рита Цветкова 12 0
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Вооруженные силы Украины использовали ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Воспользовавшись ситуацией с провокационными заявлениями главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим мобилизовался.
Минобороны РФ сообщает, что на бахмутовском тактическом направлении противник сосредотачивает силы на исходных рубежах. Наступательные действия планируются подразделениями 35-й и 36-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Военнослужащие Южной группировки войск наносят удары поражение националистам силами авиации и артиллерии.