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В этом году президент РФ по инициативе молодых сограждан объединил праздник со школьными выпускными.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с Днем Молодежи. В этом году глава государства по инициативе школьников назначил новую дату праздника — теперь он отмечается в последнюю субботу июня, и его можно объединить с выпускными. По словам российского лидера, эта идея помогла сделать торжество более ярким и масштабным. Он отметил, что лучше всего атмосферу праздника отражает фестиваль «Алые паруса», ставший символом Петербурга.

Путин подчеркнул, что сегодняшних выпускников, пусть они и прошли большой путь обретения знаний и человеческих ценностей, ждет новый этап жизни — не менее сложный, но полный светлых перспектив. Пришла пора найти свое призвание. Пора добиваться успеха несмотря на трудности, не сдаваться и следовать своей мечте. В День молодежи по всей стране проводятся мероприятия, посвященные развитию и будущим достижениям молодого поколения.

«Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности. Достичь того, к чему вы стремитесь», — заявил Путин.

Президент высказал признательность юным россиянам за их сплоченность и верности идее объединения усилий ради общих целей. Он напомнил, что РФ готовится в следующем году принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Не забыл и тех сограждан, которые сейчас защищают родину в зоне спецоперации по защите Донбасса. Поблагодарил их за смелость и желание принести пользу своей стране.

«У нас действительно прекрасное молодое поколение… Это время России, Ваше время! Еще раз поздравляю с праздником, верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей и успех обязательно будет», — сказал глава государства.

Как заключил президент, современной молодежи предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, в сфере оборонной безопасности, социальной области, государственном управлении. Сегодняшние школьники и студенты будут принимать решения, которые определят будущее России. И для этого страна в эпоху стремительных мировых перемен создает все возможности.

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