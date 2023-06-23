Песков сообщил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Принимаются необходимые меры, отметил представитель Кремля.
Президенту России Владимиру Путину проинформирован насчет ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — отметил представитель Кремля.
ФСБ возбудила уголовное дело в связи с заявлениями от имени Пригожина
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Минобороны РФ опровергло информацию об «ударах» по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», распространяемая от имени Евгения Пригожина. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все соответствующие сообщения являются информационной провокацией.