Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по «лагерям „Вагнера“»

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В российском оборонном ведомстве назвали эти сообщения информационной провокацией.

Появившиеся в сети сообщения о нанесении Министерством обороны РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.