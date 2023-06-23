На автодроме «Игора Драйв» стартовал проект для начинающих пилотов картинга

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Региональные проекты с новым классом «Микро 4Т» развиваются в Татарстане, Курской области, Приморском крае и Крыму.

На автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петребурге начались тренировочные сборы и заезды в рамках нового проекта для самых маленьких ценителей картинга от шести до девяти лет. Событие стало значимым для всего автоспорта, сообщили в пресс-службе автодрома.

Начинающие гонщики сели за руль нового класса машин — «Микро 4Т», который позволил юным участникам стать ближе к профессиональному взрослому автоспорту. При создании средств передвижения использовались рамы и резина российских производителей, а также четырехтактный двигатель производства КНР.

«Это большой шаг в развитии автоспорта. С появлением класса „Микро 4Т“ переход от прокатного картинга, как развлечения, к спортивному картингу теперь намного проще», — прокомментировал старший инструктор автодрома «Игора Драйв» Александр Кузьмин

Кузьмин обратил внимание на то, что машины из нового класса стали доступнее предыдущих. Это, по его словам, позволит привлечь к спорту большее число детей.

По итогам первых тренировочных сборов, которые состоялись 21 и 22 июня, юные гонщики освоили теоретическую базу знаний и применили ее на практике во время выполнения тестовых заданий. Мероприятия завершились вручением первых гоночных лицензий.

Второй этап проекта запланирован на 13 июля, а последний сезоне 2023 года пройдет 31 августа. Все желающие могут ознакомиться с условием участия и подать заявку на сайте.

Татарстан, Курская область, Крым и Пермский край также поддержали проект и развивают новый класс «Микро 4Т».