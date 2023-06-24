Отрезало деревни от внешнего мира: обильные осадки выпали в Махачкале

Ряд деревень оказался отрезан от внешнего мира в Дагестане после схода селевого потока

Фото, видео: © РИА Новости / Абдула Магомедов; 5-tv.ru

В горных районах жители сами выходят на расчистку дорог.

Топит сегодня и Махачкалу — первыми залило подземные переходы. Люди еле передвигаются против течения.

В горных районах жители сами выходят на расчистку дорог. После очередных ливней сошел крупный селевой поток и отрезал от внешнего мира сразу десять деревень.