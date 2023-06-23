Проиграют все? Что случится в случае отмены транзита российского газа через Украину

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На Западе заговорили о рисках прекращения газоснабжения Европы из-за того, что в конце 2024 года завершается контракт на транзит российского газа через Украину.

После 2024 года транзитный контракт России и Украины истекет. Сейчас через Украину российский газ получают Италия, Австрия, Словакия и Чехия. Как пишет EADaily, представители украинского правительства не собираются продлевать соглашение.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что в случае отмены транзитного контракта Украина ударит по странам Евросоюза, так как они покупают российский газ. Также это решение лишит Киев дивидендов от транзита.

«Такая ситуация негативно скажется на энергетической самостоятельности Европы, но, несомненно, вызовет радость Вашингтона, который добивается ее экономической и политической зависимости и стремится максимально нажиться на украинском кризисе», — отметил Галузин.

Однако Евросоюз сам может поспособствовать тому, чтобы Украина продлила контракт с РФ. Если, конечно, не захотят запустить «Северный поток», отметил аналитик компании «Финам» Сергей Кауфман. По его мнению, текущая политическая ситуация делает продолжение транзита практически невозможным.

«Сейчас транзит через Украину работает лишь частично — по нему в годовом выражении идет не более 15 миллиардов кубометров газа. В условиях ограниченного предложения это, конечно, все еще существенное значение, однако это в несколько раз меньше, чем РФ поставляла через Украину до 2020 года», — объяснил Кауфман.

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