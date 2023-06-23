В СВР сообщили, что возможность для встреч с главой ЦРУ Бернсом сохраняется

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Более того, руководитель российской спецслужбы считает необходимым поддерживать контакт со своим визави.

В Службе внешней разведки РФ сообщили о сохранении возможности встреч с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом глава СВР Сергей Нарышкин рассказал в беседе с агентством ТАСС.

По словам Нарышкина, необходимость поддержания диалога с американской стороной все еще сохраняется, однако последнее время, отметил он, общение с американским коллегой было прервано.

«Но при этом возможность для наших встреч сохраняется», — прокомментировал он.

Руководитель СВР добавил, что у него и Бернсона есть не только должностные обязательства друг перед другом, но и личные отношения, которые находятся на весьма неплохом уровне. По его словам, такие контакты важны и поддерживать их необходимо.

Последняя очная встреча глав разведывательных служб России и США состоялась в ноябре прошлого года в турецкой Анкаре. По словам Нарышкина, переговоры прошли в комфортной обстановке, а сама беседа получилась очень содержательной. Основными темами стали ядерная безопасность, а также ситуация вокруг Украины. В Кремле отметили, что прошедшие в Анкаре российско-американские переговоры были инициативой США.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил необходимость встречи Нарышкина и главы ЦРУ.