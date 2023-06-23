Это клиника: психиатр объяснил, почему украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru

Можно ли в официальных документах писать название страны с маленькой буквы? Чем руководствуются те, кто так делает?

Люди, которые пишут в официальных документах названия стран с маленькой буквы, страдают от комплексов и избытка эмоций. Такое мнение выразил психиатр Василий Шуров, комментируя 5-tv.ru то, что украинская сторона в официальных документах указывает Россию с маленькой буквы.

«Есть два типа мышления и поведения — взрослое рациональное, которое говорит о том, что имена собственные и названия стран пишутся с большой буквы», — сказал психиатр.

А вот люди закомплексованные и инфантильные, действующие на эмоциях, делают иначе. По словам Шурова, написание страны с маленькой буквы — это попытка унизить и оскорбить ее, в надежде, что от этого значимость государства или его граждан уменьшится.

«К сожалению, мы долгие годы наблюдаем истеричную русофобию. Можно только посочувствовать и посмотреть на закомплексованных людей, которым нечего предъявить, поэтому они пытаются только оскорбить», — подчеркнул Шуров.

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