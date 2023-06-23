Слезы, букеты и плакаты: фанаты почтили память Юрия Шатунова в Москве

На могиле Юрия Шатунова в Москве собрались поклонники и знаменитости, чтобы почтить его память

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

В этот дождливый день на могиле знаменитости собралось огромное количество людей.

Ровно год назад ушел из жизни легендарный певец Юрий Шатунов — тогда на похороны кумира приехали люди из многих стран. Что же происходило на могиле знаменитости в первую годовщину его кончины?

Первое, что бросается в глаза по прибытию на Троекуровское кладбище, — белые розы. Могилу Шатунова видно за версту: колонна людей двигается по направлению к ней.

Многие плачут, кто-то несет охапки цветов, а третьи взяли с собой мягкие игрушки и плакаты. Другие же принесли венки с надписью из белых роз: «Легенда».

Фанаты исполнителя в этот день фотографируется, что-то обсуждают, поют всеми любимые песни. Среди гостей в этот дождливый московский день была замечена певица Ольга Серябкина.

«Он (Юрий Шатунов — Прим. ред.) обращал внимание на простые вещи, которые можно воспринимать с чувствительной стороны. Например, песня про белые розы. Вы понимаете, что песня про белые розы — ее каждый пел про себя», — сказала артистка.

А вот жена и дети Шатунова, живущие в Германии, так и не появились на могиле родного. Однако вдова написала теплый пост в личном блоге о своем возлюбленном.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года, причиной смерти звезды стала острая сердечная недостаточность. Тело артиста, по его же воле, было кремировано — прах по частям захоронили на Троекуровском кладбище и в Германии, где исполнитель жил последние годы вместе с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет вдова Шатунова после смерти мужа.