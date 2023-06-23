«Хорошая девочка»: эксперт по этикету оценила поведение Елены Зеленской в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / I-Images; личный архив Анны Рахмангуловой; 5-tv.ru

Сложенные «лапки» и детское выражение лица — что супруга президента Украины хочет этим сказать миру?

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Израиль с «частным» визитом. В рамках поездки она встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль, которая, как отмечается, и пригласила ее по «гуманитарным соображениям».

Эксперт по этикету Анна Рахмангулова в беседе с 5-tv.ru оценила поведение жены украинского лидера Владимира Зеленского в ходе поездки и рассказала, какие детали в ее образе формируют впечатление о ней.

«Она явно не принимает никаких решений, человек застенчивый. У нее постоянно выражение лица маленькой девочки, которая заискивающе смотрит в глаза. Ее улыбка неестественна», — прокомментировала специалист.

По мнению Рахмангуловой, невозможно не обратить внимание на красоту Зеленской, однако ведет она себя крайне неуверенно. Если сравнить ее с бывшей первой леди США Меланией Трамп, то Елена уступает ей по всем показателям — расправленным плечам, походке, положению рук, движению корпуса.

«Зеленская напоминает маленькую девочку, которую попросили кое-что сделать, и она должна быть хорошей девочкой, но точно не производит впечатление влиятельной первой леди. <…> У нее нет полномочий», — считает эксперт.

Рахмангулова также обратила внимание на «сложенные лапки» Зеленской, которыми она закрывает свое тело. По меньшей мере, этот жест говорит о том, что ей было некомфортно.

Если смотреть глубже — это жест отрицания. По словам специалиста, Зеленская замкнута в себе и лишь выполняет порученные ей команды.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае указали на странное поведение Зеленского после неудачи ВСУ.