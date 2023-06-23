Предсказавшая трагедию на «Титане» таролог заявила, что люди погибли в нем неслучайно

Фото, видео: www.globallookpress.com / ABACA; Reuters; 5-tv.ru

Пятеро очень богатых людей решились отправиться на дно Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки «Титаника». Чем больше становится известно об их миссии, тем больше к ней возникает вопросов.

Людям, которые оказались в батискафе «Титан», было предначертано погибнуть. Об этом 5-tv.ru сообщила таролог Марианна Абравитова, которая ранее предсказала трагедию на глубоководном аппарате.

«Члены команды батискафа, туристы и те, кто обслуживает этот батискаф, совершенно не случайно оказались на нем. Это как в анекдоте про пароход и бога — когда он говорит: «Я всех вас здесь специально собирал“», — сообщила экстрасенс.

По словам Абравитовой, авиакатастрофы, аварии с участием поездов или кораблей не происходят просто так. И конкретные люди не случайно оказываются причастными к этим трагедиям.

«Любая массовая гибель людей обуславливается предыдущими событиями в их жизни. Это раз. Судьбой — это два. И родовыми, кармическими узлами — это три», — объяснила таролог.

Сбывшееся предсказание

Трагедию на батискафе «Титан» Марианна Абравитова предсказала минувшим днем — когда поисково-спасательная операция была в самом разгаре, а о судьбе участников экспедиции еще не было ничего известно. Уже тогда экстрасенс сообщила 5-tv.ru о гибели туристов и членов экипажа.

«Очень хотелось бы, чтобы эти люди остались живы. Хотя карты таро уже показывают энергию смерти. Люди сейчас ждут, что, может быть, как-то батискаф этот поднимется. Но мне уже показывают, что на самом деле смерть там наступила много-много часов назад. И дело там вообще не в кислороде», — отмечала Марианна.

Дело действительно оказалось не в кислороде. Береговая охрана США сообщила, что им удалось найти части батискафа «Титан» неподалеку от покоящихся на дне Атлантического океана обломков «Титаника». Судя по всему, глубоководный аппарат смяло как банку. Всех находившихся на борту людей признали погибшими.

Сейчас продолжают искать тела участников экспедиции. А именно: 58-летнего бизнесмена Хэмиша Хардинга из Великобритании, 48-летнего бизнесмена из Пакистана Шахзада Давуда и его 19-летнего сына Сулемана, 61-летнего бизнесмена Стоктона Раша и 77-летнего французского акванавта Поль-Анри Наржоле. Это очень богатые люди — билеты на «Титан» стоили по 250 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий вице-адмирала о том, как умирал экипаж батискафа «Титан».