ВМС США уличили в оснащении геймпадами атомных подлодок после трагедии с «Титаном»

Фото: www.globallookpress.com / Paul Hennessy

Американские военные хвастались, что контроллеры от игровых консолей стоят дешево и продаются повсюду.

Военно-морские силы США несколько лет оснащают атомные подводные лодки геймпадами. Внимание на это обратило издание Newsweek после трагедии с батискафом «Титан».

Так, американские моряки используют контролеры от игровых консолей, чтобы маневрировать фотонными мачтами — они пришли на смену перископам. В частности, оснащенную геймпадом от Xbox атомную субмарину SSN 788 Colorado приняли на вооружение в 2018 году. Контроллерами также оснащали атомные подлодки проекта Virginia.

У этого решения есть две причины. Во-первых, стоимость геймпадов во много раз ниже, чем у специализированных панелей управления. Для сравнения: контроллер стоит около 50 долларов, а система от Lockheed Martin — 38 тысяч долларов. При этом геймпад можно купить почти в любой точке земного шара, а панель — едва ли.

Во-вторых, молодые моряки быстрее обучаются управлению именно с помощью геймпадов. Во многом потому, что пользовались ими с детства. В сущности, военнослужащим достаточно уметь изменять масштаб, переключать камеру с черно-белой на цветную, а также накладывать инфракрасные и другие фильтры. Контроллер позволяет делать все это.

«Вы удивитесь, узнав, сколько раз к нам приходили матросы и младшие офицеры, которые никогда не работали с перископом. И интуитивно понятное управление геймпадом очень помогало им», — рассказал командир одной из атомных подлодок проекта Virginia Скотт Бреснахан.

А еще геймпадом управлялся батискаф «Титан», который 18 июня отправился с группой туристов к покоящимся на дне Атлантического океана обломкам «Титаника». На борту находились пятеро очень богатых людей. За билет они заплатили не менее 250 тысяч долларов.

Уже через два часа после погружения в воду «Титан» потерял связь с исследовательским судном. Началась поисково-спасательная операция, на которую было отведено 96 часов — именно на столько хватило бы кислорода пассажирам батискафа. Найти их не успели — только обломки глубоководного аппарата. По всей видимости, на большой глубине «Титан» смяло как банку.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий вице-адмирала о том, как умирал экипаж батискафа «Титан».