ФСБ и МВД раскрыли крупные хищения на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии раскрыта схема хищения более чем 70 миллионов рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежную систему комплекса «Эльбрус».

В Кабардино-Балкарии раскрыта схема масштабной кражи денег от продажи электронных пропусков на подъемники горнолыжного курорта. В общей сложности преступная группировка присвоила более 70 миллионов рублей.

По данным ФСБ и МВД, которые совместно проводили расследование, злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежную систему комплекса «Эльбрус». Арестованы пять подозреваемых, среди которых — специалист департамента информационных технологий и кассиры.

У них нашли мобильные телефоны с перепиской обо всем, чем они занимались, а при обысках обнаружили дорогие ювелирные украшения, меха и пачки денег. Суд уже выдал санкцию на арест автомобилей, недвижимости и 250 миллионов рублей на банковских счетах организатора группировки.