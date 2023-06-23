ФСБ и МВД раскрыли крупные хищения на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии раскрыта схема хищения более чем 70 миллионов рублей
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежную систему комплекса «Эльбрус».
В Кабардино-Балкарии раскрыта схема масштабной кражи денег от продажи электронных пропусков на подъемники горнолыжного курорта. В общей сложности преступная группировка присвоила более 70 миллионов рублей.
По данным ФСБ и МВД, которые совместно проводили расследование, злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежную систему комплекса «Эльбрус». Арестованы пять подозреваемых, среди которых — специалист департамента информационных технологий и кассиры.
У них нашли мобильные телефоны с перепиской обо всем, чем они занимались, а при обысках обнаружили дорогие ювелирные украшения, меха и пачки денег. Суд уже выдал санкцию на арест автомобилей, недвижимости и 250 миллионов рублей на банковских счетах организатора группировки.