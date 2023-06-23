Остановить стихию не удается: лесные пожары охватили тайгу в Алтайском крае

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На помощь пожарным прибыл «десант» из других регионов.

В Алтайском крае горит десять тысяч гектаров тайги, на борьбу с огнем брошена авиация. На помощь пожарным прибыл «десант» из других регионов, но остановить стихию пока не удается.

Тяжелая ситуация сейчас также в Томской области и в Магадане, где горит заповедник. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков передает с места событий.