Задание выполнено: снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ

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Снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
Тема:
Украинское контрнаступление

Их задача — скрытно приблизиться к врагу и поразить цель.

Артиллерийский обстрел не остановил наших бойцов. Группа снайперов попала под огонь противника, но продолжила идти к цели.

Задача снайпера — скрытно приблизиться к врагу и поразить цель. На этот раз бойцам удалось подойти к противнику на расстояние километра и произвести три точных выстрела — боевое задание было выполнено.

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