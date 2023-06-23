Задание выполнено: снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ

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Их задача — скрытно приблизиться к врагу и поразить цель.

Артиллерийский обстрел не остановил наших бойцов. Группа снайперов попала под огонь противника, но продолжила идти к цели.

Задача снайпера — скрытно приблизиться к врагу и поразить цель. На этот раз бойцам удалось подойти к противнику на расстояние километра и произвести три точных выстрела — боевое задание было выполнено.