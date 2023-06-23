Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшее время

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Государства Африки регулярно участвуют в саммитах G20 на правах приглашенной стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о включении Африканского союза в G20 (Группа двадцати) будет решен в ближайшее время. Тема обсуждалась на заседании Делового совета при МИД РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки.

«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в „Группу двадцати“», — сообщил Лавров.

По его словам, это позволит Африке участвовать в формировании международной повестки дня в качестве полноценного участника. Также континент сможет формировать механизмы глобального управления.

Так, в Африканский союз входит 55 государств Африки, которые регулярно принимают участие в саммитах G20, но пока лишь как приглашенная сторона.

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