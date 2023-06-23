Погибли мгновенно: что стало с телами людей во взорвавшемся батискафе

Фото, видео: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS; © РИА Новости / Рунов; 5-tv.ru

Смогут ли родственники погибших проститься с ними?

Тела пассажиров батискафа «Титан» могли остаться внутри корпуса после трагедии. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения в 1992–1994 гг. Тенгиз Борисов.

Он провел аналогию с автомобильной аварией: если у машины просто помят корпус, то люди внутри остались целыми, а если машина превращается в «смятую консервную банку», то вытаскивать из нее людей возможно лишь при распиливании корпуса.

«Надо поднять аппарат. Его придется распиливать, потому что иначе не вскрыть», — отметил Борисов.

По его словам, пассажиры подлодки погибли мгновенно. Из-за направленного внутрь взрыва, о котором сообщалось в Береговой охране США, у людей даже не было возможности осознать, что произошло. Однако, если это можно назвать хорошей новостью, никто не мучился от нехватки кислорода или иных проблем. Все люди на борту «Титана» погибли за долю секунды.

«Трупы внутри, с ними ничего не будет, если процесс не затянется, иначе всякие микроорганизмы всю плоть съедят. Думаю, что будет предпринято операция по подъему этого аппарата, чтобы близкие простились и была выявлена причина. Когда обследование произойдет, то можно будет делать окончательные выводы», — объяснил эксперт.

Глубоководный аппарат «Титан» должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». Пассажиры вместе с капитаном судна и основателем компании, которая организовывала погружения, перестали выходить на связь 18 июня. Спустя всего 1 час и 45 минут после погружения.

Спустя четыре дня обломки батискафа нашли на дне океана, недалеко от обломков самого «Титаника». В том, что люди на борту погибли, не осталось сомнений — батискаф просто разорвало от давления.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена богатейшего человека, пропавшего на батискафе, оказалась потомком пассажиров «Титаника».