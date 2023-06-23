Психолог Защиринская: детям для защиты от педофилов нужно говорить об опасности мужчин на улице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

Почему так важно говорить с подростками на серьезные темы?

Обилие зла в мире не позволяет предсказать, будет ли ребенок в безопасности, когда выйдет один на улицу. О том, как уберечь детей от маньяков и педофилов, 5-tv.ru рассказала психолог Оксана Защиринская.

По мнению эксперта, с маленькими детьми можно начинать вести разъяснительные беседы. Но важно понимать, что разговоры будут малоэффективными, поэтому к ним необходимо добавить воздействие на поведенческом уровне.

«То есть, когда рядом оказывается незнакомый мужчина, нужно ребенка взять за руку и отвести в сторону, показывая ему, что это неприемлемо. У ребенка это станет правилом поведения. Если подошел незнакомый человек — нужно двигаться в противоположную сторону», — говорит Защиринская.

Специалист также добавила, что не стоит делать акцент в разговоре с детьми младшего школьного возраста на сексуальных аспектах поведения таких мужчин. Вместо этого следует просто объяснить правила поведения на улицах с незнакомыми людьми.

«Рассказывать о том, что мы иногда не знаем, что хочет человек и его намерения. Здесь срабатывает общее для всех правило: в контакт не вступаем, отворачиваемся, если есть рядом кто-то, то сказать или попросить о помощи. Акцент ставится на мужчинах, которые и представляют основную опасность», — продолжает эксперт.

Защиринская также указала, что к подросткам нужен совсем другой подход, так как они вряд ли захотят слушать «лекции» родителей. Но рассказать о том, что в мире существуют плохие и опасные люди, следует обязательно.

«Но есть сложность. Они (подростки — Прим. ред.) находятся в естественном возрастном протесте. Они группируются и считают себя абсолютно свободными среди сверстников, поэтому родители заменяют это контролем с точки зрения социальной среды. Если что-то происходит не так, то он может воспользоваться правилом: я покидаю эту группу, если мне что-то не нравится и вызывает тревогу», — объясняет психолог.

По ее опыту, в данном случае справляются те, кто по воле обстоятельств сталкивается с опасностью, но умеет правильно реагировать, спасая самого себя.

«Вырабатывается кнопка безопасности, которая срабатывает в экстремальных ситуациях. Если родители будут осуществлять образование без нажима, нотация, то подростки все хорошо воспринимают: «Вот это увидел — беги», — рассказала специалист.

В любом случае, необходимо умереть разговаривать со своими детьми и пытаться быть услышанными.

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