«Начинает разлагаться»: чем опасны «уколы красоты» из тканей умерших людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Личный архив Марии Гришиной; 5-tv.ru

Эффект от таких инъекций, по заверениям многих косметологов, в разы лучше, чем от обычных филлеров. Так ли это на самом деле?

«Трупные» инъекции красоты могут нанести огромный вред здоровью пациента, так как они не прошли исследования. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила косметолог Мария Гришина, комментируя новую методику в некоторых американских клиниках.

«Любой пациент, который узнает, что у него поставлен трупный материал, будет негодовать. Когда организм умирает, он начинает разлагаться. Вопрос — что добавляется помимо трупного материала в состав, раз не идет разложение, а идет омоложение», — возмутилась эксперт.

Гришина отметила, что говорить об эффективности таких уколов сложно, так как они не изучены так хорошо, как стандартные филлеры. Нет гарантий, что препарат с трупным материалом не вызовет каких-либо реакций.

«Мы не можем дать гарантию пациенту, что данная субстанция долго продержится, не даст никакой аллергии и отторжения», — подчеркнула специалист.

Если материал не приживется, последствия могут быть катастрофическими: от аллергии до серьезных повреждений.

«Я бы не рекомендовала эту процедуру, пока не пройдены исследования, чтобы узнать, как данные биоматериалы держатся, мигрируют или нет, как взаимодействуют с собственными клетками человека», — сказала Гришина.

При этом подобные процедуры в любом случае противопоказаны людям с иммунными заболеваниями и аллергическими реакциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем косметологи в США делают инъекции из тканей мертвых людей.