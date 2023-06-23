Берегите детей: в подмосковном Егорьевске орудует серийный педофил

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Kremming

Пострадавшие составили фоторобот преступника.

В Московской области в городе Егорьевск появился серийный педофил. Он уже совершил около четырех преступлений сексуального характера. Об этом пишут «Известия».

Он находил маленьких девочек и насиловал их на территории заброшенного здания местного Роспотребнадзора на улице Антипова. Сейчас личность педофила устанавливают. Со слов пострадавших детей был составлен фоторобот.

Пострадавшие составили примерный фоторобот преступника. 5-tv.ru

По информации источника, педофил орудует с лета 2012 года. Среди его жертв — девочки 11-12 лет из неблагополучных или приемных семей.

Дети, в отношении которых были совершены насильственные действия, описали его как мужчину ростом 175-180 сантиметров, на вид ему около 40 лет. При знакомстве с девочками. Представляется Сашей. С собой носит небольшую сумку и передвигается на черном мотоцикле.

Сейчас возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, поможет ли химическая кастрация остановить педофилов.