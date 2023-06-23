Берегите детей: в подмосковном Егорьевске орудует серийный педофил
В подмосковном Егорьевске орудует серийный педофил
Фото: www.globallookpress.com / Rolf Kremming
Пострадавшие составили фоторобот преступника.
В Московской области в городе Егорьевск появился серийный педофил. Он уже совершил около четырех преступлений сексуального характера. Об этом пишут «Известия».
Он находил маленьких девочек и насиловал их на территории заброшенного здания местного Роспотребнадзора на улице Антипова. Сейчас личность педофила устанавливают. Со слов пострадавших детей был составлен фоторобот.
Пострадавшие составили примерный фоторобот преступника.
По информации источника, педофил орудует с лета 2012 года. Среди его жертв — девочки 11-12 лет из неблагополучных или приемных семей.
Дети, в отношении которых были совершены насильственные действия, описали его как мужчину ростом 175-180 сантиметров, на вид ему около 40 лет. При знакомстве с девочками. Представляется Сашей. С собой носит небольшую сумку и передвигается на черном мотоцикле.
Сейчас возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, поможет ли химическая кастрация остановить педофилов.