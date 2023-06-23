Нищета и болезни: как сложилась судьба звезды «Джентльменов удачи» Фатеевой

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Знаменитость сама расставила приоритеты — выбрала карьеру в кино, а не собственных детей. Чем это для нее обернулось?

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева в молодости была весьма востребованной актрисой. Сейчас ей 88 лет, и от былой славы остались лишь записи кинолент.

Последние годы жизни знаменитость доживает в нищете и одиночестве, практически не имея возможности свободно передвигаться, передает портал Grom24.

Известность Фатеевой принесли съемки в фильмах «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Москва-Кассиопея» и многих других. Всего на ее счету несколько десятков работ и различных наград.

В 1999 году она была удостоена ордена Почета, а в 2014-м получила «Нику» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Летящий по ветру листья». Однако к преклонному возрасту актриса ушла в забытье.

Периодически о ней заботится лишь один ее друг — продюсер Бари Алибасов. Он оплачивает врачей и предоставляет свою машину практически обездвиженной артистке. Почему ее судьба повернулась таким трагичным образом?

88-летняя Фатеева доживает свои дни в нищете и одиночестве. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Фатеева трижды была замужем: от второго и последнего браков у нее остались дети — дочь Наталья и сын Владимир. Однако с близкими теплых отношений у нее не сложилось.

Сама она называла причиной работу, из-за которой времени на семью не оставалось. К тому же, несколько лет назад звезда экранов упала и серьезно повредила тазобедренный сустав.

Ей потребовалась операция для протезирования, однако не все прошло гладко — случились нагноение и отражение протеза. Артистке пришлось пережить еще несколько операций, однако теперь она может передвигаться лишь с помощью костылей и ходунков.

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