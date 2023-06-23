Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России

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Новые рестрикции, в частности, предусматривают запрет на въезд в страны ЕС прицепов с регистрацией в России.

Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили в Совете европейского блока.

«Совет принял сегодня 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и пресечение их обхода», — говорится в пресс-релизе.

Так, под санкции попали еще 87 компаний, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Среди физлиц санкции расширили более чем на 100 человек — это военные, журналисты и бизнесмены.

Также был расширен список высокотехнологичных и военных товаров, запрещенных к транзиту через территорию России. Уточняется, что речь идет о товарах, которые могут способствовать развитию РФ в военно-технической сфере.

Еще Евросоюз запретил экспорт в Россию электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов и некоторых металлов.

Кроме того, зарегистрированные в РФ прицепы и полуприцепы больше не смогут попасть на территорию европейских стран. Также запрещен заход в их порты любых танкеров, на которые перегружали нефть с других судов прямо в море.

Приостановлено действие лицензий на вещание еще пяти российских СМИ: «Царьград», RT Balkan, «Катехон», Oriental Review и New Eastern Outlook.

Наконец, Евросовет включил в 11-й пакет санкций механизм «борьбы с их обходом» — он позволяет вводить ограничения против третьих стран, если они сотрудничают с Россией.

Германии и Польше полностью запретили получать нефть по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС рассматривает временное использование замороженных активов РФ.