«Я отвечу»: Макрон признался, что с надеждой ждет звонка от Путина

Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным, если тот позвонит

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При этом звонить первым президент Франции почему-то не хочет.

Президент Франции Эммануэль Макрон ждет звонка от Владимира Путина. В интервью для французского телеканала France 24 он заявил, что обязательно возьмет трубку, если российский лидер все-таки надумает ему позвонить.

«У меня нет причин звонить самому», — отметил Макрон.

Причина, по его словам, в украинском контрнаступлении. Президент Франции терпеливо ждет, когда Россия будет согласна на переговоры на условиях Украины.

«Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником», — подчеркнул Макрон.

Действительно, в последнее время общественность активно обсуждала то, что глава Франции настойчиво звонит президенту России по просьбе Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле оценили слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным.