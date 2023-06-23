Нарышкин назвал заблуждением мысли Запада о «сокрушении России силой оружия»

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Директор Службы внешней разведки РФ подчеркнул, что массово гибнущие украинские боевики и наемники уже ощутили на себе ошибочность политики Запада.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заблуждением мысли представителей западных элит о возможности «сокрушить Россию силой оружия». Об этом он сообщил на пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы».

«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия. Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», — заявил глава СВР и по совместительству председатель Российского исторического общества.

Власти РФ неоднократно отмечали, что поставки оружия киевского режиму не изменят результат спецоперации, а только затянут кровопролитие. Москва официально предупреждала страны НАТО о том, что любые предназначенные ВСУ грузы рассматривает в качестве законной цели для уничтожения.

Президент РФ Владимир Путин на днях констатировал, что Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца», поэтому продолжает накачивать страну оружием.

Как сообщал 5-tv.ru, вскоре после этого киевский режим объявил всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковске и украинской столице.