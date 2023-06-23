Столкнулись с «дринкфляцией»: пиво в Британии начали разбавлять водой

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO; 5-tv.ru

Производители напитка уверяют, что делают это якобы с заботой о здоровье потребителей.

В Британии повсеместно стали разбавлять пиво водой. Производители напитка уверяют, что делают это якобы с заботой о здоровье потребителей.

Однако сами британцы уже догадались: так бизнес готовится экономить, ведь в королевстве скоро начнет действовать закон, согласно которому алкогольные напитки будут облагаться налогом в зависимости от их крепости. И, чтобы не повышать цены, решили снизить качество продукта. Этому явлению уже придумали термин — «дринкфляция».