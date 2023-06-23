Обернулось катастрофой: взрыв газа «разнес» магазин в Колумбии

Более 15 человек пострадали при взрыве газа в магазине в Колумбии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Camilo Freedman; 5-tv.ru

Все произошло мгновенно: прозвучал оглушительный хлопок, посетители тут же стали выбегать наружу.

Открытие канцелярского магазина в южноамериканской Колумбии обернулось катастрофой. В результате взрыва газа серьезно пострадали 16 человек, двое в критическом состоянии.

Все произошло мгновенно: прозвучал оглушительный хлопок, посетители тут же стали выбегать из магазина. Многие были в крови и в состоянии полнейшего шока.

Их откачивали прибывшие на место медики. Экстренные службы продолжают устранять последствия.