«Надо мной издевались»: актеру с маленьким ростом Петру Николаеву приходилось выживать в школе

Фото: Instagram* / life_dwarf

Что помогло знаменитости не пасть духом? Как он искал спасения?

Жизнь актера Мариинского театра и театра «Цехъ» Петра Николаева сложилась не так просто, как может показаться. Из-за невысокого роста ему пришлось столкнуться с множеством трудностей: буллингом, травлей и общественным осуждением.

Молодой человек с ростом всего 130 сантиметров сильно привлекал окружающих. В интервью изданию «Страсти» артист рассказал о творчестве и сложных этапах жизни.

Так, его детство ничем не отличалось от того, что было у других ребят. Он ходил в детский сад, где к нему относились хорошо, а в начальной школе все тоже было позитивнно — у него были друзья даже из параллельных классов.

«Ходил в гости ко многим, и ко мне приходили. На продленке тусовались вместе. В городских лагерях в июне каждый год», — рассказывает артист.

Однако не все были к нему так добры, и Николаев быстро понял, что дети могут быть очень жестокими. Один из одноклассников с самого начала невзлюбил его, задирался и даже пинал.

Даже отчим будущей звезды приходил на разговор с этим парнем. Но на этом травля не закончилась — она возобновилась в подростковом возрасте.

«Я улыбался, а подростки надо мной издевались, называли „втычок“, отбирали пенал, таскали за портфель. Тогда для меня мир перевернулся, я не думал, что со мной такое будет. Но это был переходный возраст, я это понимаю. А раньше плакал от обиды и грусти. Раньше ко мне все хорошо относились. А потом как-то все испортилось, и я не понимал, да и сейчас не понимаю, но сейчас уже не так важно. Мы повзрослели все», — признался Николаев.

Не выдержав, в восьмом классе Петр перешел на домашнее обучение, перестал замыкаться в себе и уже в девять лет начал увлекаться театром.

«Театр и сцена первые, кто познакомился со мной. А потом и я взаимностью ответил. Наш город и мы узнали, что такое — инклюзивность. Разные люди были объединены в творческий союз, который показал, что в каждом есть хоть немного актерского потенциала», — поделился знаменитость.

Сейчас артист появляется на сцене Мариинского театра и театре «Цехъ». Он доволен своей жизнью и уже забыл о всех недоброжелателях.

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