В Турции задержали иностранца за подготовку к крупному теракту в Стамбуле

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В квартире у потенциального террориста нашли два пистолета и взрывчатку.

В Турции задержали гражданина другой страны по подозрению в подготовке к крупному теракту в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.

По данным издания, иностранца задержали в ходе спецоперации в районе Бахчелиэвлер. Дома у потенциального террориста нашли два незарегистрированных пистолета, патроны к ним, а также взрывчатку.

Гражданство задержанного боевика не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции нашли изуродованные тела четырех иностранцев. Их расчленили и заморозили.