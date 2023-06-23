Всегда надеялся на лучшее: трагичная судьба Бориса Халисова

Фото: Telegram / Волгоградский музыкально-драматический казачий театр

Как провел артист свои последние годы?

Российский актер Борис Халисов долгое время болел, но прожил замечательную, полную интересных ролей жизнь. По информации KP.RU, он скончался в 82 года 21 июня 2023 года, но о нем будут помнить многие еще долгие годы.

«В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее», — такие теплые слова написали сотрудники Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.

У актера осталась дочь Ольга, которая будет продолжать идти и дальше по стопам своего отца. Сейчас девушка играет как раз в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре.

Сам Борис Халисов родился в 1940 году. Детство у него было спокойное, а в 1967 году он окончил ГИТИС. Затем работал в Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре им. М. Горького, Бугульминском драматическом театре, Московском драматическом театре художественной публицистики и театре «Русский дом». Но Халисов играл еще и в кино. Самые запоминающиеся его роли — сериал «Лесник» и «Тихая охота». Среди громких сценических работ — патриарх Гермоген в «На Руси святой не бывать врагу», дед Казак в «Сталинградской зиме», Капитонов в «Осколках» Чехова.

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