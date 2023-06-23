Военный эксперт сравнил новую тяжелую ракету «Сармат» с американской Minuteman III: разница очевидна?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; ВКонтакте / viktorlitovkin; ruptly.tv;5-tv.ru

В ближайшее время ВС РФ получат новый стратегический ракетный комплекс, сообщил Владимир Путин. В чем уникальность этого оружия?

Президент Владимир Путин заявил 22 июня, что в ближайшее время на вооружении ВС РФ появятся первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Редакция 5-tv.ru попросила полковника в отставке и военного эксперта Виктора Литовкина рассказать, есть ли у кого-нибудь в мире аналогичное оружие, и сравнить его с новейшим российским комплексом.

Что может самая грозная американская ракета

Эксперт однозначно ответил: ни у кого в мире нет оружия, подобного «Сармату». Ближайшим аналогом можно считать американскую стратегическую ракету Minuteman III. Однако в действительности новое российское оружие превосходит ее на голову.

«Ни у кого аналогичного оружия нет. У американцев есть стратегическая ракета Minuteman III, которая может нести от одной до трех боеголовок. Но она летает на дальность 11 тысяч километров. Она легче, чем „Сармат“. И не в состоянии лететь через Южный полюс и так далее», — рассказал об американской ракете Виктор Литовкин.

Три главных достоинства «Сармата»

У новой российской ракеты есть три главных достоинства. Первое — в три-пять раз большее число боеголовок, чем у американского конкурента. Причем каждая из них после отделения от головной части может лететь к своей цели.

«То есть выстреливают ракету „Сармат“ из шахты <…> на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели. Каждая боеголовка имеет свой адрес цели», — объяснил военный эксперт.

Второе достоинство — большая дальность полета. Если Minuteman III может преодолеть только 11-12 тысяч километров, то «Сармат» летит на 15-16 тысяч километров.

«Практически „Сармат“ может лететь к цели как через Северный полюс, так и через Южный. А у нашего вероятного противника на Юге нет никаких средств противоракетной обороны», — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

Наконец, третье достоинство «Сармата» — непредсказуемая траектория движения всех боеголовок. В воздухе они могут менять курс по крену и тангажу, сбивая с толку ракеты ПВО, а потом все равно поразят цель.

«Защититься от „Сармата“ практически невозможно. Потому что у американцев нет системы противоракетной обороны, какая есть у нас. У них противоракетная оборона есть на отдельных объектах, но это не спасет их от удара „Сармата“ ф», — подытожил специалист.

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